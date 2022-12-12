Крекова (Ушакова) Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова (Ушакова) Евдокия Сергеева

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Муж: Креков Георгий Анастасьев

Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Николай Родионов Липатов, Логин Николаев Лабыгин и Тимофей Николаев Лабыгин; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Спиридон Александров, Пав... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.

Сын: Креков Николай Георгиев

Отец ребёнка: Креков Георгий Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.

Сын: Креков Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Креков Георгий Анастасьев

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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