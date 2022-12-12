Крекова (Ушакова) Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители по жениху: деревни Новых Челнов крестьяне: Николай Родионов Липатов, Логин Николаев Лабыгин и Тимофей Николаев Лабыгин; по невесте: деревни Новых Челнов крестьяне: Спиридон Александров, Пав... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Креков Георгий Анастасьев
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.
Сын: Креков Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Креков Георгий Анастасьев
Смерть
Неизвестно