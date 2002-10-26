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Фефелов Александр Петрович

Место рождения

Россия, Московская обл, Химки

Дата рождения

18.04.1941

Дата смерти

26.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1941

Отец: Фефелов Петр Васильевич

Мать: Фефелова (Кобзева) Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1982
Откуда: село Пахотный Угол, : пос. Военсовхоз «Новая Ляда» Тамбовский район
Смерть
26.10.2002

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