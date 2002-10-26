Фефелов Александр Петрович
Место рожденияРоссия, Московская обл, Химки
Дата рождения18.04.1941
Дата смерти26.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1982
Откуда: село Пахотный Угол, : пос. Военсовхоз «Новая Ляда» Тамбовский район
Смерть
26.10.2002