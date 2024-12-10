Игнатова Параскева Васильева 1815 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Игнатова Параскева Васильева

Автор
ОК
Кистанова О.

женский, родилась 1815 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Игнатов Павел Козьмин1815 ст. г.р.
Дети
(Игнатова) Афимия Павлова1843 ст. г.р.
(Игнатова) Фекла Павлова1845 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Павел Козьмин

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: (Игнатова) Афимия Павлова

Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин

Помоздино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Игнатова) Фекла Павлова

Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин

Помоздино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Игнатова) Матрена Павлова

Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин

Помоздино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Игнатов Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин

Смерть
Неизвестно

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