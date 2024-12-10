Игнатова Параскева Васильева
женский, родилась 1815 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Игнатов Павел Козьмин1815 ст. г.р.
Дети
(Игнатова) Афимия Павлова1843 ст. г.р.
(Игнатова) Фекла Павлова1845 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: (Игнатова) Афимия Павлова
Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Игнатова) Фекла Павлова
Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Игнатова) Матрена Павлова
Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Игнатов Павел Козьмин
Смерть
Неизвестно