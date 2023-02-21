Лунина (Загуляева) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Лунина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Лунин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
26.02.1965
Сын: Лунин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лунин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно