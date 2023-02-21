Лунина (Загуляева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Загуляева) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Лунина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Лунин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1965

Сын: Лунин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лунин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Владимир Александрович

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