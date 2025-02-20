Щучкин Афанасий Михайлович
мужской, родился Вычислено 1762 ст.
умер Около 1807 ст.
ОтецЩучкин Михайло ИвановичВычислено 1733 ст. г.р.
МатьЩучкина Марфа ФедоровнаВычислено 1744 ст. г.р.
Супруги
Щучкина (,,,) Марья ФедоровнаВычислено 1761 ст. г.р.
Дети
(Щучкина) Анна АфанасьевнаВычислено 1780 ст. г.р.
Щучкин Иван АфанасьевичВычислено 1782 ст. г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.
Отец: Щучкин Михайло Иванович
Мать: Щучкина Марфа Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: (Щучкина) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Дочь: (Щучкина) Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Дочь: (Щучкина) Елизавета Афанасьевна
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
16.12.1793 ст.
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1795 ст.
Дочь: (Щучкина) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.
Дочь: (Щучкина) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна
Смерть
Около 1807 ст.