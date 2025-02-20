Щучкин Афанасий Михайлович Вычислено 1762 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Щучкин Афанасий Михайлович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1762 ст.

умер Около 1807 ст.

Отец
Щучкин Михайло ИвановичВычислено 1733 ст. г.р.
Мать
Щучкина Марфа ФедоровнаВычислено 1744 ст. г.р.
Супруги
Щучкина (,,,) Марья ФедоровнаВычислено 1761 ст. г.р.
Дети
(Щучкина) Анна АфанасьевнаВычислено 1780 ст. г.р.
Щучкин Иван АфанасьевичВычислено 1782 ст. г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: Щучкин Михайло Иванович

Мать: Щучкина Марфа Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно

кузнец

Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: (Щучкина) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Щучкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Дочь: (Щучкина) Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Дочь: (Щучкина) Елизавета Афанасьевна

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.12.1793 ст.

Сын: Щучкин Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Рождение ребёнка
20.01.1795 ст.

Дочь: (Щучкина) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.04.1797 ст.

Дочь: (Щучкина) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Щучкина (,,,) Марья Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Около 1807 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.