Данилов Дмитрий Глебович
Место рождения
Дата рождения19.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.2016
Сын: Данилов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Данилова (Симакова) Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
05.02.2019
Дочь: Данилова Ника Дмитриевна
Мать ребёнка: Данилова (Симакова) Юлия Владимировна