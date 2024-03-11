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Данилов Дмитрий Глебович

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Симакова) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
29.08.2016

Сын: Данилов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Данилова (Симакова) Юлия Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.2019

Дочь: Данилова Ника Дмитриевна

Мать ребёнка: Данилова (Симакова) Юлия Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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