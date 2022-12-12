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Потяркин Евгений Владимирович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

22.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1980

Отец: Потяркин Владимир Петрович

Мать: Потяркина Татьяна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.06.2001

Дочь: Потяркина Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Потяркина Анна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.2011

Дочь: Потяркина Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: Потяркина Анна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
2021
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Анна

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