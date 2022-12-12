Потяркин Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1980
Отец: Потяркин Владимир Петрович
Мать: Потяркина Татьяна
Рождение ребёнка
24.06.2001
Дочь: Потяркина Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Потяркина Анна
Рождение ребёнка
20.08.2011
Дочь: Потяркина Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: Потяркина Анна
Место жительства
2021
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Анна