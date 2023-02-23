(Шигонова (Варешина)) Ефросинья Фроловна
Место рождениядер. Лапаевка Павловского р-на Ульяновской обл
Дата рождения22.09.1903
Дата смерти13.09.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Лапаевка Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
27.10.1923
Сын: Шигонов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич
cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шигонов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич
cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
26.10.1929
Сын: Шигонов Василий
Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич
Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1975
г. Хвалынск, Саратовская обл.
Причина смерти: нарушение кровообращения 3 степени