(Шигонова (Варешина)) Ефросинья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шигонова (Варешина)) Ефросинья Фроловна

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Место рождения

дер. Лапаевка Павловского р-на Ульяновской обл

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

13.09.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Лапаевка Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
27.10.1923

Сын: Шигонов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шигонов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич

cело Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл
Рождение ребёнка
26.10.1929

Сын: Шигонов Василий

Отец ребёнка: Шигонов Григорий Васильевич

Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1975
г. Хвалынск, Саратовская обл.
Причина смерти: нарушение кровообращения 3 степени
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