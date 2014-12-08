Семенишина (Анчукова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенишина (Анчукова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1928

Дата смерти

08.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1928

Отец: не указан

Мать: Михайлова Парасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.08.1948

Дочь: Баженова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Данчуков Василий Федорович

Рождение ребёнка
02.04.1962

Сын: Семенишин Сергей Мефодьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данчуков Александр

Отец ребёнка: Данчуков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчуков Василий Федорович

Смерть
08.12.2014
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