Семенишина (Анчукова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1928
Дата смерти08.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1928
Рождение ребёнка
22.08.1948
Дочь: Баженова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Данчуков Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1962
Сын: Семенишин Сергей Мефодьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данчуков Александр
Отец ребёнка: Данчуков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2014