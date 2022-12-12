Касьянова (Чернова) Серафима Исаиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Чернова) Серафима Исаиевна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.10.1910

Муж: Касьянов Константин евдокимович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1911

Сын: Касьянов Иоанн Константинович

Отец ребёнка: Касьянов Константин евдокимович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1913

Сын: Касьянов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Касьянов Константин евдокимович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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