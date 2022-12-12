Касьянова (Чернова) Серафима Исаиевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1910
Рождение ребёнка
22.06.1911
Сын: Касьянов Иоанн Константинович
Отец ребёнка: Касьянов Константин евдокимович
Рождение ребёнка
11.10.1913
Сын: Касьянов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Касьянов Константин евдокимович
Смерть
Неизвестно