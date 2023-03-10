Новатуров Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
г.Одесса
Рождение ребёнка
16.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2017