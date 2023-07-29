Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1896

Дата смерти

29.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896

Отец: Воробьев Кузьма

Мать: Воробьева (Воробьева) Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Филиппова) Клавдия

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
23.05.1923

Сын: Филиппов Анатолий

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.06.1925

Сын: Филиппов Виктор

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Филиппов Александр

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
19.01.1929

Дочь: Демидова (Филиппова) Надежда

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
11.06.1931

Дочь: (Филиппова) Раиса

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.12.1932

Дочь: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна

Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
29.10.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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