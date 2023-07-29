Филиппова (Воробьева) Марья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1896
Дата смерти29.10.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Филиппова) Клавдия
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
23.05.1923
Сын: Филиппов Анатолий
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
18.06.1925
Сын: Филиппов Виктор
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Филиппов Александр
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
19.01.1929
Дочь: Демидова (Филиппова) Надежда
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
11.06.1931
Дочь: (Филиппова) Раиса
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Рождение ребёнка
13.12.1932
Дочь: Мудрова (Филиппова) Ираида Порфирьевна
Отец ребёнка: Филиппов Порфирий Филиппович
Смерть
29.10.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость