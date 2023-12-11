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Акбатыров Александр Пайгузович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: Баймурзин Пайгуза

Мать: Акбатырова Наталья Акбатыровна

Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Ямалеева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна

Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Акбатырова Галина Александровна

Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна

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