Акбатыров Александр Пайгузович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Отец: Баймурзин Пайгуза
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Ямалеева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Акбатырова Галина Александровна
Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акбатырова Анастасия Юсуповна