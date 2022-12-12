(Ильиных) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1805 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Ильиных Сергий Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Ильиных Логин Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Ильиных Федор Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов

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