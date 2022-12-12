(Ильиных) Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Ильиных Иван Стефанов