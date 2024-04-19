Мордвинова Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мордвинов Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мордвинов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Мордвинова) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мордвинова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Мордвинова) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович
Смерть
Неизвестно