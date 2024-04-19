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Мордвинова Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мордвинов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мордвинов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Мордвинова) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мордвинова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Мордвинова) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Мордвинов Григорий Лукьянович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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