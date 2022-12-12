Федорович Михаил Казимирович
Место рождения
Дата рождения18.02.1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945
Отец: Федорович Казимир Иосифович
Мать: Федорович София
Рождение ребёнка
12.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорович Валентина Павловна
Рождение ребёнка
11.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорович Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно