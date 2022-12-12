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Федорович Михаил Казимирович

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Место рождения

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

18.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945

Отец: Федорович Казимир Иосифович

Мать: Федорович София

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорович Валентина Павловна

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
11.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорович Валентина Павловна

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорович Валентина Павловна

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