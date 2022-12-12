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Ведмедь Конон Иванович

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Место рождения

Васьковцы, Чернігівська область

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Ведмедь Дмитрий Кононович

Мать ребёнка: Ведмедь Мария Никитична

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение
1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьковцы, Чернігівська область
На 1903 год - крестьянин деревни Васьковцы Сокиринской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведмедь Мария Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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