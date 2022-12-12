Ведмедь Конон Иванович
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1903
Сын: Ведмедь Дмитрий Кононович
Мать ребёнка: Ведмедь Мария Никитична
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение
1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1903 год - крестьянин деревни Васьковцы Сокиринской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведмедь Мария Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно