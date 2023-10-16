Ятманов [Крупин] Алексей Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманов [Крупин] Алексей Савин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1848

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1848

Отец: Крупин Савва Федоров

Мать: Крупина Анна Иванова

Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Бракосочетание
05.10.1869

Жена: Крупина Настасия Михайлова

ЯГАО Ф.230 Оп.8 Д.282 Л.136-151(об.) от жениха: кр. Иван Дмитриев Холопов от невесты: кр . Александр Петров Локалов Василий Малков
Рождение ребёнка
06.09.1870

Дочь: Елисавета Алексеева

Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова

Ф.230 Оп.10 Д.81 Л.77-137 воспреемники: Михайло Петров Локалов Пелагея Иванова жена Никиты Петрова Кочешкова
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ятманов [крупин] Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова

Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова

ГАЯО 1118-1.2-4178 л 291 з41 воспр: кр. Великого - Иван Михайлов Локалов девица Александра Алексеевна Крупина
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1917
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