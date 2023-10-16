Ятманов [Крупин] Алексей Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1848
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.02.1848
Отец: Крупин Савва Федоров
Мать: Крупина Анна Иванова
Фонд № 230. Оп.2. Д. 754л8 воспр Дмитрий Васильев Холопов Акимия Семенова жена Курочкина
Бракосочетание
05.10.1869
ЯГАО Ф.230 Оп.8 Д.282 Л.136-151(об.) от жениха: кр. Иван Дмитриев Холопов от невесты: кр . Александр Петров Локалов Василий Малков
Рождение ребёнка
06.09.1870
Дочь: Елисавета Алексеева
Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова
Ф.230 Оп.10 Д.81 Л.77-137 воспреемники: Михайло Петров Локалов Пелагея Иванова жена Никиты Петрова Кочешкова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ятманов [крупин] Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
21.03.1894
Сын: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич
Мать ребёнка: Крупина Настасия Михайлова
ГАЯО 1118-1.2-4178 л 291 з41 воспр: кр. Великого - Иван Михайлов Локалов девица Александра Алексеевна Крупина
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1917