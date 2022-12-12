Суконщиков Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Суконщиков Григорий
Мать: не указана
Из д. Малый Китяк Большекитякского с/с.
Рождение ребёнка
01.05.1939
Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Ефросинья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1944
Красноармеец. В феврале 1944 года пропал без вести. Источник - Книга памяти Кировской обл. Том 6, с. 562