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Суконщиков Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Суконщиков Григорий

Мать: не указана

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Из д. Малый Китяк Большекитякского с/с.
Рождение ребёнка
01.05.1939

Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Ефросинья Фёдоровна

Малый Китяк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Ефросинья Фёдоровна

Смерть
?.02.1944
Красноармеец. В феврале 1944 года пропал без вести. Источник - Книга памяти Кировской обл. Том 6, с. 562
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