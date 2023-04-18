Завгородний Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородний Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: Завгородняя Мария Ивановна

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя Анна Ивановна

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Петр Иванович

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Василий Иванович

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Алексей Иванович

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завгородний Степан Иванович

Мать ребёнка: Завгородняя Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завгородняя Анна

Смерть
Неизвестно
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