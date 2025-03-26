Постовалов Павел Фирсович
мужской, родился После 1897, Ершовка, Россия
умер Неизвестно
ОтецПостовалов Фирс07.12.1877 г.р.
Мать(Феодотова) Анисия Абрамовна25.12.1880 г.р.
Супруги
Постовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Дети
Постовалов Алексей13.03.1928 г.р.
Постовалов Алексанр Павлович1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897
Отец: Постовалов Фирс
Ершовка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1928
Сын: Постовалов Алексей
Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна
Ершовка, Россия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Постовалов Алексанр Павлович
Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна
Смерть
Неизвестно