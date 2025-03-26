Постовалов Павел Фирсович После 1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Павел Фирсович

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился После 1897, Ершовка, Россия

умер Неизвестно

Отец
Постовалов Фирс07.12.1877 г.р.
Мать
(Феодотова) Анисия Абрамовна25.12.1880 г.р.
Супруги
Постовалова Таисия Васильевна22.05.1907 г.р.
Дети
Постовалов Алексей13.03.1928 г.р.
Постовалов Алексанр Павлович1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897

Отец: Постовалов Фирс

Мать: (Феодотова) Анисия Абрамовна

Ершовка, Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1928

Сын: Постовалов Алексей

Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна

Ершовка, Россия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Постовалов Алексанр Павлович

Мать ребёнка: Постовалова Таисия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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