Чуйков Игнат Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Чуйков Родион Селивестрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чуйков Александр Игнатович
Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна
Смерть
1790
Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область