Чуйков Игнат Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйков Игнат Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Чуйков Родион Селивестрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752

Сын: Чуйков Ефим Игнатович

Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Чуйков Андрей Игнатович

Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чуйков Александр Игнатович

Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Чуйков Антон Игнатович

Мать ребёнка: Чуйкова Феврония Лукьяновна

Смерть
1790
Кочегуровка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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