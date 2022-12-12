Сидоров Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения28.03.1823
Дата смерти24.07.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845 по 1887
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
24.07.1887
г. Ахен, Германия