Сидоров Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Михаил Константинович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

28.03.1823

Дата смерти

24.07.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1845 по 1887
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
24.07.1887
г. Ахен, Германия
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