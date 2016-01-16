Якупова (Харисова) Рамиля
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.06.1941
Дата смертиОколо 16.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1941
Отец: Харисов Шайкамал Сайранович
Мать: Харисова Файза
Россия
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Зарипова Язиля
Отец ребёнка: Якупов Вакиль
Рождение ребёнка
1966
Сын: Якупов Фаниль
Отец ребёнка: Якупов Вакиль
Рождение ребёнка
20.04.1968
Дочь: Усманова Марзия
Отец ребёнка: Якупов Вакиль
Рождение ребёнка
16.05.1970
Дочь: Жукова Резида
Отец ребёнка: Якупов Вакиль
Россия
Смерть
Около 16.01.2016