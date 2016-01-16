Якупова (Харисова) Рамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупова (Харисова) Рамиля

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.06.1941

Дата смерти

Около 16.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1941

Отец: Харисов Шайкамал Сайранович

Мать: Харисова Файза

Россия
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Зарипова Язиля

Отец ребёнка: Якупов Вакиль

Рождение ребёнка
1966

Сын: Якупов Фаниль

Отец ребёнка: Якупов Вакиль

Рождение ребёнка
20.04.1968

Дочь: Усманова Марзия

Отец ребёнка: Якупов Вакиль

Рождение ребёнка
16.05.1970

Дочь: Жукова Резида

Отец ребёнка: Якупов Вакиль

Россия
Смерть
Около 16.01.2016
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