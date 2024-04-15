Кобылина Акулина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1850
Дочь: Катерина Или Арина Васильевна
Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно