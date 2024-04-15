Кобылина Акулина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Акулина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1850

Дочь: Катерина Или Арина Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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