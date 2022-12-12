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Петров Иван Петрович

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Петр Степанович

Мать: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Крещение
18.10.1885
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Крестьянка д. Рославлево Феодосья Михайлова
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Петров Александр Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Петров Иван Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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