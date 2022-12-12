Петров Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Петр Степанович
Мать: Васса Григорьевна
Крещение
18.10.1885
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Крестьянка д. Рославлево Феодосья Михайлова
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1895
Сын: Петров Александр Иванович
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.08.1897
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно