Стефан Егоров Между 1814 и 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефан Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1806

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1806

Отец: Егор Федоров

Мать: Афимья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Раида Стефанова

Мать ребёнка: Федосья Асафова

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Федосья Асафова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дмитрий Стефанов

Мать ребёнка: Федосья Асафова

Смерть
1855

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