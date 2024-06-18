Стефан Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1806
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1806
Отец: Егор Федоров
Мать: Афимья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Раида Стефанова
Мать ребёнка: Федосья Асафова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Федосья Асафова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дмитрий Стефанов
Мать ребёнка: Федосья Асафова
Смерть
1855