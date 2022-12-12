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Пушило Анастасия Григорьевна
Пушило Анастасия Григорьевна
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Место рождения
Святая Воля
, Ивацевичский район, Брестская область
Дата рождения
1909
Дата смерти
1994
Пол
Женский
Отец
Коленик Григорий Федорович
Мать
Коленик Марцелия (Марфа) Денисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Коленик Григорий Федорович
Мать:
Коленик Марцелия Денисовна
Святая Воля
, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
1994
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