Ревякин Ананий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ревякин Павел
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фёкла Ананьева
Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревякина Ольга Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850