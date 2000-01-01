Ревякин Ананий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякин Ананий Павлович

Ревякин Ананий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ревякин Павел

Мать: Ревякина Наталия Обросимова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ревякин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фёкла Ананьева

Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ревякин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ревякин Фадей Ананьевич

Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ревякин Назар Ананьевич

Мать ребёнка: Ревякина Домника Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Ольга Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Домника Фёдорова

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close