Михайлусова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1888
Сын: Михайлусов Василий Степанович
Отец ребёнка: Михайлусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михайлусов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Михайлусов Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно