Михайлусова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусова Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1888

Сын: Михайлусов Василий Степанович

Отец ребёнка: Михайлусов Степан Дмитриевич

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Михайлусов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Михайлусов Степан Дмитриевич

Шевченково, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусов Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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