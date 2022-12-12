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Пашков Иван Васильевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.07.1901

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1901

Отец: Пашков Василий Георгиевич

Мать: Пашкова Анна Леонтьевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.01.1921

Сын: Пашков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
До 1921

Жена: Пашкова Анна Кузьминична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Сучкова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашкова Анна Кузьминична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Похороны
Около 1935
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Около 1935
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