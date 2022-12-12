Пашков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1901
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1901
Отец: Пашков Василий Георгиевич
Мать: Пашкова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.01.1921
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1921
Жена: Пашкова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Сучкова Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пашкова Анна Кузьминична
Похороны
Около 1935
Смерть
Около 1935