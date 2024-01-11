Кодин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1939
Дата смерти19.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939
Отец: Кодин Дмитрий
Мать: Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
21.05.1963
Сын: Кодин Игорь Павлович
Мать ребёнка: Кодина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кодина Юлия Павловна
Мать ребёнка: Кодина Александра Григорьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1993