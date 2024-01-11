Кодин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1939

Дата смерти

19.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1939

Отец: Кодин Дмитрий

Мать: Ирина Архиповна

Рождение ребёнка
21.05.1963

Сын: Кодин Игорь Павлович

Мать ребёнка: Кодина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кодина Юлия Павловна

Мать ребёнка: Кодина Александра Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кодина Александра Григорьевна

Смерть
19.07.1993
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