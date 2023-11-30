Жиберина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиберин Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Жиберин Анатолий
Рождение ребёнка
05.06.1983
Сын: Жиберин Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Жиберин Анатолий
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра