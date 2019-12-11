Петличенко Лидия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетличенко Лидия Назаровна

Петличенко Лидия Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.?

Дата смерти

11.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.?

Отец: Амплеев Назар

Мать: Елена

Рождение ребёнка
24.05.1962

Сын: Петличенко Виталий Юрьевич

Отец ребёнка: Петличенко Юрий Константинович

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Петличенко Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Петличенко Юрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петличенко Юрий Константинович

Смерть
11.12.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close