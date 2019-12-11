Петличенко Лидия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.?
Дата смерти11.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.?
Отец: Амплеев Назар
Мать: Елена
Рождение ребёнка
24.05.1962
Сын: Петличенко Виталий Юрьевич
Отец ребёнка: Петличенко Юрий Константинович
Рождение ребёнка
18.01.?
Отец ребёнка: Петличенко Юрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2019