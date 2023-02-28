Кулюгина (Максакова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890
Бракосочетание
27.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кулюгин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно