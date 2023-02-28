Кулюгина (Максакова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгина (Максакова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1890

Отец: Максаков Степан Петрович

Мать: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1910

Муж: Кулюгин Иван Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Кулюгин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кулюгин Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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