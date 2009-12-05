Шарапова (Sharapova), Чуркина (Churkina) (Чуркина (Churkina)) Светлана (Svetlana)
Место рожденияРоссия, г.Березники
Дата рождения29.05.1946
Дата смерти05.12.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946
Россия, г.Березники
Бракосочетание
05.08.1966
г.Березники Пермской области
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)
Отец ребёнка: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)
г.Березники Пермской области
Бракосочетание
1981
г.Березники Пермской области
Смерть
05.12.2009
Калининград
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калининград, Кладбище в Цветково