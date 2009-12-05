Шарапова (Sharapova), Чуркина (Churkina) (Чуркина (Churkina)) Светлана (Svetlana) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Sharapova), Чуркина (Churkina) (Чуркина (Churkina)) Светлана (Svetlana)

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Место рождения

Россия, г.Березники

Дата рождения

29.05.1946

Дата смерти

05.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1946

Отец: Теняков (tenjakov) Архип (Archip)

Мать: Чуркина (churkina) Зоя (Zoja)

Россия, г.Березники
Бракосочетание
05.08.1966

Муж: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)

г.Березники Пермской области
Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Кравченко (kravchenko) Ольга (Olga)

Отец ребёнка: Шарапов (scharapov) Владимир (Vladimir)

г.Березники Пермской области
Бракосочетание
1981

Муж: Волков Валерий Дмитриевич

г.Березники Пермской области
Смерть
05.12.2009
Калининград
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калининград, Кладбище в Цветково
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