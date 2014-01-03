Щенникова (Астафьева) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Астафьева) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1961

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961

Отец: Астафьев Александр Фёдорович

Мать: Астафьева Маргарита Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2014
Похороны
Неизвестно
С. Хвощевка Богородский район
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