Щенникова (Астафьева) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1961
Дата смерти03.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2014
Похороны
Неизвестно
С. Хвощевка Богородский район