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Пушкин Андрей Александрович
Пушкин Андрей Александрович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
09.07.1970
Пол
Мужской
Отец
Пушкин Александр Никифорович
1943 г.р.
Мать
Пушкина (Галушкина) Софья Александровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970
Отец:
Пушкин Александр Никифорович
Мать:
Пушкина Софья Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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