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Пушкин Андрей Александрович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

09.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1970

Отец: Пушкин Александр Никифорович

Мать: Пушкина Софья Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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