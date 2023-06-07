Гаврила Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Назар

Мать: Жена Назара

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Аксинья Гаврилова

Мать ребёнка: Ефимья Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Ефимья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Сидорова

Место жительства
Неизвестно
РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
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