Гаврила Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Назар
Мать: Жена Назара
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Аксинья Гаврилова
Мать ребёнка: Ефимья Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Ефимья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Сидорова
Место жительства
Неизвестно
РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно