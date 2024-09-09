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Яковлев Прокопий

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Место рождения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

До 1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Яков

Мать: Матвеева Фекла

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Соломения

Рождение ребёнка
12.01.1883 ст.

Дочь: Прокопьева Мария

Мать ребёнка: Иванова Соломения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
27.01.1888

Жена: не указана

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.

Дочь: Прокопьева Екатерина

Мать ребёнка: Иванова Соломения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.

Сын: Прокопьев Нестор

Мать ребёнка: Иванова Соломения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.

Дочь: Прокопьева Ольга

Мать ребёнка: Иванова Соломения

Дубецко, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
До 1905 ст.

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