Яковлев Прокопий
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиДо 1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: Яков
Мать: Матвеева Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Соломения
Рождение ребёнка
12.01.1883 ст.
Дочь: Прокопьева Мария
Мать ребёнка: Иванова Соломения
Бракосочетание
27.01.1888
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1888 ст.
Дочь: Прокопьева Екатерина
Мать ребёнка: Иванова Соломения
Рождение ребёнка
23.10.1890 ст.
Сын: Прокопьев Нестор
Мать ребёнка: Иванова Соломения
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.
Дочь: Прокопьева Ольга
Мать ребёнка: Иванова Соломения
Смерть
До 1905 ст.