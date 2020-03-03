Иванова (Горобец) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Горобец) Валентина Петровна

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Место рождения

Киргизия, Чуйский р-он

Дата рождения

14.05.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизия, Чуйский р-он
Рождение ребёнка
21.11.1972

Сын: Иванов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Антонович

Рождение ребёнка
12.07.1985

Дочь: Иванова Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Антонович

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