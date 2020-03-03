Иванова (Горобец) Валентина Петровна
Место рожденияКиргизия, Чуйский р-он
Дата рождения14.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Киргизия, Чуйский р-он
Рождение ребёнка
21.11.1972
Отец ребёнка: Иванов Владимир Антонович
Рождение ребёнка
12.07.1985
Дочь: Иванова Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно