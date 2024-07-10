Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Силантий Фролович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дойников Тимофей Силантьевич

Отец ребёнка: Дойников Силантий Фролович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дойникова Фекла Силантьевна

Отец ребёнка: Дойников Силантий Фролович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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