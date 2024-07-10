Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дойников Тимофей Силантьевич
Отец ребёнка: Дойников Силантий Фролович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дойникова Фекла Силантьевна
Отец ребёнка: Дойников Силантий Фролович
Смерть
Неизвестно