Стефанова Наталия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1981
Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.03.1985
Дочь: Стефанова ОЛьга Сергеевна
Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич
Кривой Рог