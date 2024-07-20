Стефанова Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова Наталия Алексеевна

Место рождения

Кривой Рог, Дніпропетровська область

Дата рождения

11.08.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

аd
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукач Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.02.1981

Сын: Сукач Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.03.1985

Дочь: Стефанова ОЛьга Сергеевна

Отец ребёнка: Сукач Сергей Сергеевич

Кривой Рог

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