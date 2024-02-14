Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
30.10.1911

Сын: Богданов Имаметдин Кияметдинович

Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Богданова) Минигуль Кияметдинова

Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Богданова) Зуфура Кияметдинова

Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Богданова) Зухра Кияметдинова

Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович

Смерть
Неизвестно

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