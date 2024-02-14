Богданова (Мустафиева) Хайрельбанат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1911
Сын: Богданов Имаметдин Кияметдинович
Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Богданова) Минигуль Кияметдинова
Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Богданова) Зуфура Кияметдинова
Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Богданова) Зухра Кияметдинова
Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Кияметдин Зайнигабдинович
Смерть
Неизвестно