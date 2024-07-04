Доронина Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумских Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Доронин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1905

Дочь: Савиных (Доронина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Доронин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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