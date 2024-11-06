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Мезрина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1903

Дата смерти

22.08.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1903

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Аркадий

Рождение ребёнка
06.02.1925

Сын: Мезрин Василий Аркадьевич

Отец ребёнка: Мезрин Аркадий

Рождение ребёнка
14.12.1926

Сын: Мезрин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Мезрин Аркадий

Рождение ребёнка
26.02.1932

Сын: Мезрин Павел Аркадьевич

Отец ребёнка: Мезрин Аркадий

Рождение ребёнка
01.07.1937

Сын: Мезрин Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Мезрин Аркадий

Рождение ребёнка
04.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Аркадий

Смерть
22.08.1990

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