Мезрина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1903
Дата смерти22.08.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1903
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Аркадий
Рождение ребёнка
06.02.1925
Сын: Мезрин Василий Аркадьевич
Отец ребёнка: Мезрин Аркадий
Рождение ребёнка
14.12.1926
Сын: Мезрин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Мезрин Аркадий
Рождение ребёнка
26.02.1932
Отец ребёнка: Мезрин Аркадий
Рождение ребёнка
01.07.1937
Отец ребёнка: Мезрин Аркадий
Рождение ребёнка
04.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Аркадий
Смерть
22.08.1990