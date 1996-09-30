Гомзякова (Никонова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзякова (Никонова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1922

Дата смерти

30.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922

Отец: Никонов Иван Дмитриевич

Мать: Никонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1946

Сын: Гомзяков Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Гомзяков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
07.11.1949

Дочь: Шабашева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Гомзяков Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомзяков Леонид Александрович

Смерть
30.09.1996
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