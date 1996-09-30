Гомзякова (Никонова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1922
Дата смерти30.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1922
Рождение ребёнка
25.09.1946
Сын: Гомзяков Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Гомзяков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1949
Дочь: Шабашева Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Гомзяков Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1996