Зайцева Заяц Арина Гопонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Заяц Арина Гопонова

Зайцева Заяц Арина Гопонова

avatar

Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зайцев Заяц Деонисий Евсеевич Евстеевич

Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцев Семён Евсеевич Евстеевич

Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зайцева Пашкевич Праскева Параскева Евсеевна Евстеевна

Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close