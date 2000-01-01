Зайцева Заяц Арина Гопонова
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1825
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Зайцев Семён Евсеевич Евстеевич
Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зайцева Пашкевич Праскева Параскева Евсеевна Евстеевна
Отец ребёнка: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1850
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно