Агапия Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти28.01.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.01.1898 ст.
Руднянский п.п. 28.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянская жена Агапия Косьминична 32 Заложья, Руднянской вол. муж крестьянин Ефимий Никифорович Ф.48 Оп.4 Д.276 об 360