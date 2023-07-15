Агапия Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Косьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.01.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Смерть
28.01.1898 ст.
Заложья, Руднянская волость, Оршанский уезд
Руднянский п.п. 28.01.1898 Заложья, Руднянской вол. крестьянская жена Агапия Косьминична 32 Заложья, Руднянской вол. муж крестьянин Ефимий Никифорович Ф.48 Оп.4 Д.276 об 360

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