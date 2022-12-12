Боярский Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.06.1870
Дата смерти21.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1889
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1889 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1912
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Гродно, Беларусь
Место жительства
С 1913 по 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1917 по 1944
Загреб, Хорватия
Смерть
21.04.1944
Загреб, Хорватия