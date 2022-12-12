Боярский Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярский Петр Михайлович

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Место рождения

Тимки, Полтавська область

Дата рождения

04.06.1870

Дата смерти

21.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимки, Полтавська область
Место жительства
По 1889
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1889 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1912
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Гродно, Беларусь
Место жительства
С 1913 по 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1917 по 1944
Загреб, Хорватия
Смерть
21.04.1944
Загреб, Хорватия
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